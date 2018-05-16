اليابان: المناورات العسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية "وسيلة ردع" مهمة

وصفت اليابان المناورات العسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية، أنها وسيلة مهمة للردع، رغم أنها أصبحت السبب وراء الرفض الكوري الشمالي للتفاوض مع سيؤول والتهديد بالتخلي عن عقد لقاء القمة الأمريكية – الكورية الشمالية.

طوكيو — سبوتنيك. وقال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني ياسوتوسي ناشيمورا، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 16 مايو / أبريل: "تمثل المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية — الكورية الجنوبية واليابانية — الأمريكية، دعامة هامة لقوى الردع والتعاون الثلاثي في مجال الدفاع والأمن".

© Sputnik . Ilya Pitalev كوريا الشمالية تهدد بإلغاء قمة كيم-ترامب

وأضاف: "يعتبر التنفيذ العملي لهذه المناورات إجراء مهما للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة".

وقررت كوريا الشمالية تعليق اجتماع على مستوى وزاري بين الكوريتين، اليوم الأربعاء، بسبب مناورات "ماكس ثاندر" الأمريكية — الكورية الجنوبية، التي بدأت يوم 11 مايو وتستمر حتى يوم 25 من الشهر نفسه.

ووفقا للأنباء الواردة من سيؤول، تشارك في هذه المناورات حوالي مائة طائرة ومن بينها ولأول مرة 8 طائرات غير مرئية للرادارات المعادية من طراز إف-22 " وهي الطائرات المخصصة لتوجيه الضربات ضد الأهداف النووية والصاروخية، التي تقع داخل أرضي كوريا الشمالية.