الخارجية الروسية: موقف روسيا من القدس لم يتغير ويجب أن تصبح القدس عاصمة لدولتين مستقلتين

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موقف روسيا من القدس لم يتغير ويجب أن تصبح المدينة عاصمة لدولتين مستقلتين فلسطين وإسرائيل.

© REUTERS . Stephanie Keith زاخاروفا عن أمريكا: إنه لأمر مخيف أن يكون العالم في أيدي هؤلاء

كيرتش- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "نود أن نؤكد أن موقف روسيا حول القدس لم يتغير، ويجب أن تصبح المدينة عاصمة لدولتين مستقلتين فلسطين وإسرائيل وأن تكون مفتوحة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاثة".

وافتتحت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 55 شخصا، وإصابة أكثر من 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.