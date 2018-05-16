قلق أوروبي من تصاعد حدة النزاع التجاري الأمريكي الصيني

قال مفوض شؤون الزراعة في الاتحاد الأوروبي فيل هوجان، اليوم الأربعاء، إن أوروبا قلقة من الأضرار الجانبية التي يمكن أن تعاني منها بسبب تصاعد النزاع التجاري بين أمريكا والصين.

وقال هوجان في إيجاز صحفي، على هامش معرض للأغذية، إنه عبّر عن مخاوفه خلال لقاء مع وكيل وزارة الزراعة الأمريكية تيد ماكيني هذا الأسبوع في شنغهاي، في الوقت الذي يجري فيه أكبر اقتصادين في العالم مباحثات للوصول إلى اتفاق حول التجارة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS / CARLOS BARRIA البيت الأبيض: ترامب يقرر الخطوات القادمة بشأن التجارة مع الصين

ويستعد كبار مسؤولي التجارة والاقتصاد في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي بواشنطن لمناقشة مخاوف من بينها حماية الملكية الفكرية والمنتجات الزراعية وطاقة إنتاج الصلب.

وفي اجتماعات مع كبار مسؤولي الحكومة الصينية هذا الأسبوع، ناشد هوجان بكين أيضا استمرار السماح بدخول لحوم أبقار الاتحاد الأوروبي بعد موافقتها على الواردات الايرلندية، كما طلب توضيحا بخصوص شهادات السلامة الغذائية المقترحة.

وتخشى حكومات أوروبا والولايات المتحدة أن تتسبب قواعد السلامة الغذائية المقترحة التي تتطلب شهادات صحية لكل الواردات الغذائية، حتى وإن اعتبرت المنتجات منخفضة المخاطر، في عرقلة تجارة بمليارات الدولارات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان من المقرر أن تدخل القواعد حيز التنفيذ، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن بكين وافقت على تأجيلها لمدة عامين لتعطي الشركات مزيدا من الوقت لتوفيق أوضاعها والامتثال لها.