فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني في جامعة جنيف (فيديو)

أقام طلاب جامعة جنيف السويسرية فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، عن طريق أداء رقصة شعبية على وقع هجمات القوات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الفعالية إحياء للذكرى السبعين للنكبة، واستنكاراً لهجمات القوات الإسرائيلية المتتالية على الفلسطينيين.

وجاءت الفعالية من أجل لفت الأنظار إلى مقاومة أبناء فلسطين، ونظمت في حرم جامعة "ميل هيل" بمشاركة العديد من الطلاب الذين دعموا الفعالية مطلقين الهتافات الداعمة للشعب الفلسطيني.

ورفع الطلاب العلم الفلسطيني وقرأوا نشيد المقاومة الفلسطينية في الفعالية، وأطلقوا طائرات ورقية للفت الانتباه حول ضحايا فلسطين الذين يفقدون حياتهم جراء الغارات الإسرائيلية عليهم.

وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 60 فلسطينيا قرب حدود غزة مع إسرائيل، يوم الاثنين، خلال مظاهرات ضد افتتاح السفارة الأمريكية في القدسفي أدمى يوم بالقطاع منذ سنوات.