موسكو توجه مذكرتين لوزارة الخارجية الأوكرانية بشأن الصحفيين الروس في أوكرانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين أن موسكو وجهت مذكرتي احتجاج إلى وزارة الخارجية الأوكرانية بشأن الوضع حول الصحفيين الروس في أوكرانيا.

وقال كاراسين: "أرسلنا مذكرتين، والوضع مقلق".

© Sputnik . Stringer روسيا ترفض إجراءات أوكرانيا ضد وسائل الإعلام الروسية والرد لن يتأخر

واقتحم عناصر جهاز الأمن الأوكراني مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، وتم اعتقال مراسل وكالة "نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي.

وأكد شهود عيان أن أشخاصا يرتدون زياً رسميا عليه شعار جهاز الأمن الأوكراني، دخلوا إلى المبنى حيث يوجد مكتب الوكالة، وبعد ذلك انقطع التواصل مع الصحفي الذي كان في المكتب.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني عن إجراء تحقيق ضد "وسائل إعلام تسيطر عليها روسيا".