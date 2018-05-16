بوتين: صواريخ "كاليبر" ستدخل الخدمة الدائمة في البحر المتوسط

وقال بوتين اليوم الأربعاء في مؤتمر عسكري: "أشير بخصوصية إلى الأعمال المنسقة تنسيقا جيدا من الطاقم وسفننا والغواصات خلال العملية العسكرية في سوريا، ضربات الصواريخ المجنحة، العمل الفعال للطائرات من على متن حاملات الطائرات، وجهت أضرار جسيمة للإرهابيين، ودمرت مواقع مهمة من البنية التحتية".
وشدد الرئيس الروسي على أن كل هذا أصبح ممكنا بسبب الحفاظ على الاستعداد القتالي المرتفع للقوات البحرية، مضيفا أن "رفع القدرات القتالية للأسطول وممارسة البعثات البحرية لمسافات طويلة والتمارين والتدريب يجب أن تستمر بكل تأكيد".
وقد استخدمت القوات المسلحة الروسية هذه الصواريخ لضرب مواقع الإرهابيين في سوريا مرارا.
وكانت المرة الأولى التي سقطت فيها صواريخ " كاليبر" على مواقع الإرهابيين من تنظيم "داعش" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2015.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)