يونكر: سنساعد إيران بكل مصادرنا لتسهيل الحفاظ على الاتفاق النووي

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر، إنه يرغب في أن يستمر الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه مهم لسلامة المنطقة ككل.

وذكر يونكر، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، خلال كلمته الافتتاحية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن "الاتفاق بيننا وبين إيران سيبقى حيا رغم الخلافات الأخرى، وسيناقش اليوم بشكل كامل".

© REUTERS / Francois Walschaerts الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلته دعم إيران في الاتفاق النووي

وتابع: "سنساعد إيران بكل ما لدينا من مصادر لتسهيل بقاء هذا الاتفاق حيا"، لافتا إلى أن الاتفاق مهم لسلامة المنطقة ككل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 مايو الجاري، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين إيران و"السداسية الدولية" كرعاة دوليين هم (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، في عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.