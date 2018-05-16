يونكر: سنساعد إيران بكل مصادرنا لتسهيل الحفاظ على الاتفاق النووي

وذكر يونكر، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، خلال كلمته الافتتاحية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن "الاتفاق بيننا وبين إيران سيبقى حيا رغم الخلافات الأخرى، وسيناقش اليوم بشكل كامل".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 مايو الجاري، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين إيران و"السداسية الدولية" كرعاة دوليين هم (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، في عام 2015.
كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
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