في اتصال هاتفي... أردوغان يطالب البشير وتميم باتخاذ موقف

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، 16 مايو/أيار، اتصالات هاتفية منفصلة مع عدد من الزعماء.

ووفقاً لوكالة "يني شفق" التركية، فقد أجرى أردوغان اتصالا بكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونظيريه الإندونيسي جوكو ويدودو، والسوداني عمر البشير، لبحث المستجدات الأخيرة في فلسطين، والقمة الإسلامية الطارئة المزمع عقدها بإسطنبول الجمعة المقبل.

© REUTERS / Umit Bektas تركيا: يتعين على الدول الإسلامية أن تعيد النظر في علاقاتها مع إسرائيل

وأفادت الرئاسة التركية، أن أردوغان تبادل وجهات النظر مع قادة تلك الدول حول عدد من القضايا، وفي مقدمتها تصاعد التوتر في المنطقة، على خلفية الخطوة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس، والمجزرة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين العزل بقطاع غزة.

وأكد الزعماء، على ضروة ألا يبقى المجتمع الدولي صمتا إزاء الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وشددوا على أهمية اتخاذ أعضاء منظمة التعاون الإسلامي موقفا حازما ومشتركا إزاء الأحداث الأخيرة بفلسطين.

وافتتحت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 55 شخصا، وإصابة أكثر من 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.