في اتصال هاتفي... أردوغان يطالب البشير وتميم باتخاذ موقف

ووفقاً لوكالة "يني شفق" التركية، فقد أجرى أردوغان اتصالا بكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونظيريه الإندونيسي جوكو ويدودو، والسوداني عمر البشير، لبحث المستجدات الأخيرة في فلسطين، والقمة الإسلامية الطارئة المزمع عقدها بإسطنبول الجمعة المقبل.
وأكد الزعماء، على ضروة ألا يبقى المجتمع الدولي صمتا إزاء الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وشددوا على أهمية اتخاذ أعضاء منظمة التعاون الإسلامي موقفا حازما ومشتركا إزاء الأحداث الأخيرة بفلسطين.
وافتتحت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 55 شخصا، وإصابة أكثر من 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.
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