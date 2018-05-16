البيت الأبيض: ما زلنا نأمل في عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تأمل في عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وذكرت ساندرز، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، أن واشنطن مستعدة أيضا لعملية مفاوضات صعبة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

© Sputnik . Ilya Pitalev كوريا الشمالية تهدد بإلغاء قمة كيم-ترامب

وقالت المتحدثة، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، "ما زلنا نأمل في أن يعقد الاجتماع، وسنستمر في هذا الطريق لكننا في الوقت نفسه مستعدون لأن تكون هذه مفاوضات صعبة".

وتابعت "الرئيس جاهز إذا عقد الاجتماع. وإذا لم يحدث ذلك ، فسوف نواصل حملة الضغط القصوى المستمرة".

وكانت كوريا الشمالية قد هددت، اليوم، بإلغاء القمة المرتقبة وغير المسبوقة بين زعيمها والرئيس الأمريكي، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وذكرت يونهاب، أن بيونغ يانغ ألغت أيضا محادثات رفيعة مع سيؤول بسبب المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية "ماكس ثاندر".

وقالت الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة "عليها التفكير مليا بخصوص مصير القمة المخطط لها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ضوء هذه المناورات العسكرية الاستفزازية".