منظمة الصحة العالمية: الدفعة الأولى من اللقاحات ضد فيروس إيبولا تصل إلى الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس "إيبولا" إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للمنظمة على موقع "تويتر"، "الدفعة الأولى من أربعة آلاف جرعة مضادة لفيروس إيبولا وصلت لتوها إلى عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا، الجرعات الإضافية سيتم إيصالها في الأيام القليلة المقبلة".

ونقلت صحيفة "اكتواليتي" عن وزارة الصحة أنه من المقرر أن يتم البدء ببرنامج التطعيم في نهاية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها ستكون "حملة ليست بضخمة"- وستشمل فقط أولئك الذين كان لديهم "اتصال مع الحالات المؤكدة"، فضلا عن الكادر الطبي الذي "يتعرض بشكل مباشر للفيروس".

John Moore "إيبولا" يظهر مجددا في الكونغو

هذا واللقاح الذي طورته شركة "ميرك" لم يحصل على ترخيص بعد، لكنه أثبت فاعلية خلال تجارب محدودة غربي أفريقيا خلال أكبر تفش للمرض الذي قتل 11300 شخص في غينيا وليبيريا وسيراليون خلال الأعوام 2014 — 2016.

هذا ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس المميت في جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً 42 حالة، بما في ذلك عدوى مؤكدة مختبرياً و17 حالة وفاة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 8 أيار/ مايو، عن انتشار وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل آخر ظهور للفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2017. حينها لقي أربعة أشخاص من هذا المرض مصرعهم في غضون ثلاثة أسابيع. الوباء الحالي هو التاسع في البلاد منذ اكتشاف الفيروس في عام 1976.