ريابكوف: لا بد من مواصلة العمل بموجب الاتفاق النووي من دون واشنطن

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه يجب الاستمرار في العمل بالاتفاق النووي الإيراني من دون واشنطن.

موسكو- سبوتنيك وأوضح ريابكوف، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، أن بلاده "ترى تنشيط العمل في إطار الاتفاق بشأن النووي الإيراني دون مشاركة الولايات المتحدة أمرا مهما".

وقال ريابكوف، للصحفيين، "نعتبر أنه آن الأوان لتنشيط عمل الصيغ المرتبطة بخطة العمل المشتركة، والقيام بذلك من دون الولايات المتحدة هو ما سيحدث كما يبدو".

وتابع "ولذلك فإننا ندعم بشكل كامل مبادرات منسقي الاتحاد الأوروبي حول عقد لجنة مشتركة الأسبوع المقبل في فيينا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 8 مايو الجاري انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين إيران و"السداسية الدولية" كرعاة دوليين هم (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، في عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.