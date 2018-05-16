لجنة التحقيقات الروسية تفتح قضية جنائية بشأن اعتقال الصحفي فيشينسكي في أوكرانيا

أعلنت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، عن فتح قضية جنائية بشأن المساءلة الجنائية غير القانونية لصحفي وكالة "نوفوستي- أوكرانيا" كيريل فيشينسكي.

موسكو — سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات سفيتلانا بيترينكو للصحفيين: "تمت إثارة قضية جنائية حول عرقلة النشاط القانوني للصحفي والمساءلة الجنائية لشخص معروف بأنه بريء".

© Sputnik . Maksim Blinov موسكو توجه مذكرتين لوزارة الخارجية الأوكرانية بشأن الصحفيين الروس في أوكرانيا

هذا واقتحم عناصر من جهاز الأمن الأوكراني مكتب وكالة " نوفوستي أوكرانيا" في كييف أمس الثلاثاء واعتقلوا مراسل وكالة "نوفوستي أوكرانيا" كيريل فيشينسكي.

وأكد شهود عيان أن أشخاصا يرتدون زياً رسميا عليه شعار جهاز الأمن الأوكراني، دخلوا إلى المبنى حيث يوجد مكتب الوكالة، وبعد ذلك انقطع التواصل مع الصحفي الذي كان في المكتب.

كما أعلن المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف، أنه يتعين على السلطات الأوكرانية إطلاق سراح فيشينسكي، على الفور، ووقف اضطهاد وسائل الإعلام.