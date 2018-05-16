لجنة التحقيقات الروسية تفتح قضية جنائية بشأن اعتقال الصحفي فيشينسكي في أوكرانيا

موسكو — سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات سفيتلانا بيترينكو للصحفيين: "تمت إثارة قضية جنائية حول عرقلة النشاط القانوني للصحفي والمساءلة الجنائية لشخص معروف بأنه بريء".
وأكد شهود عيان أن أشخاصا يرتدون زياً رسميا عليه شعار جهاز الأمن الأوكراني، دخلوا إلى المبنى حيث يوجد مكتب الوكالة، وبعد ذلك انقطع التواصل مع الصحفي الذي كان في المكتب.
كما أعلن المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف، أنه يتعين على السلطات الأوكرانية إطلاق سراح فيشينسكي، على الفور، ووقف اضطهاد وسائل الإعلام.
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