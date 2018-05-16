قطر تفتتح ملحقية عسكرية في سفارتها لدى روسيا

أفادت السفارة الروسية في الدوحة، اليوم الأربعاء، بأن قطر قررت فتح ملحقية عسكرية في سفارتها لدى روسيا.

الدوحة — سبوتنيك. ذكرت السفارة الروسية في الدوحة لوكالة "سبوتنيك" أنه: "في يوم الثلاثاء 15 أيار/ مايو، اجتمع السفير فوق العادة ومفوض روسيا الاتحادية لدى قطر نورمحمد خولوف مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر خالد العطية الذي أعلن عن افتتاح مكتب للملحق العسكري في سفارة قطر لدى موسكو".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich روس نفط: قطر ستصبح شريكا استراتيجيا

وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن حكومة قطر اتخذت القرار ذي الصلة ويجري حاليا تسوية المسائل التقنية المتعلقة بقدوم الملحق العسكري إلى سفارة قطر في روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة قضايا التعاون العسكري والعسكري — التقني في الاجتماع.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وقطر وقعتا في العام الماضي اتفاقا حكوميا حول التعاون العسكري — التقني خلال زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الدوحة.

هذا وتشهد العلاقات القطرية الروسية تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، وأعطت زيارة أمير دولة قطر إلى روسيا في عام 2016 وزيارته الأخيرة هذا العام واجتماعه مع الرئيس بوتين، دفعة قوية لتطوير العلاقات الثنائية، التي بدأت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1988.