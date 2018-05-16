ماتفيينكو: الحديث عن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة المكسيكية "هراء"

وصفت رئيسة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، الأنباء التي تزعم أن روسيا تتدخل في انتخابات الرئاسة في المكسيك بأنها هراء، وأن أمريكا التي تروج تلك الشائعات لم تقدم دليل.

موسكو — سبوتنيك . وقالت ماتفيينكو ، في لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ في المكسيك، أرنستو خافيير كورديرو أرويو، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار: "أثارت هذه المزاعم، التي لا أساس لها من الصحة، دهشتنا الشديدة، حول أن روسيا تحاول التدخل في انتخابات الرئاسة المكسيكية "، مضيفة: "هذا هراء محض".

وردا على ذلك، أكد السياسي المكسيكي أرنستو خافيير: "نحن لا نعتقد أن روسيا تؤثر على الانتخابات في المكسيك، أو في أي بلد آخر".

واتهمت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، في 29 مارس، روسيا بأنها متورطة بمحاولات للتدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة في المكسيك.

وكما كان عليه الحال دائما، لم تقدم ناورت، أي دليل، وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة في المكسيك، المزمع عقدها، في 1 يوليو/ تموز المقبل.