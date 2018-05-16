سيمونيان تعلق على دعوة صحيفة "واشنطن ايكسمينير" لقصف جسر القرم

علقت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، اليوم الأربعاء، على دعوة لقصف جسر "القرم"، في إحدى مقالات صحيفة "واشنطن ايكسمينير".

موسكو — سبوتنيك. وقالت سيمونيان على قناتها في تليغرام: "صحيفة "واشنطن ايكسمينير" الأمريكية الأسبوعية نشرت مقالا يدعو إلى قصف جسر القرم، مرة أخرى وسائل الإعلام الأمريكية تدعو لتوجيه ضربات جوية إلى جسرنا، ويقدم الكاتب حتى تعليمات مفصلة عن أفضل الطرق لتوجيه الضربات وإذا فشلت في تدمير الجسر بأكمله على الأقل تشل حركته بشكل مؤقت".

© Sputnik . Vladimir Trefilov سيمونيان: تأمل أن يكون هناك رد روسي على أفعال جهاز الأمن الأوكراني

هذا وكانت صحيفة "واشنطن ايكسمينير" الأمريكية قد نشرت في وقت سابق، مقالا تحت عنوان "يجب على أوكرانيا نسف جسر بوتين في القرم".

ويصف صاحب المقال توم روغان جسر "القرم" بأنه "إهانة فاحشة لجوهر أوكرانيا كدولة"، ويقترح تدمير هذا الجسر. ويشير صاحب المقال إلى أنه لحسن الحظ يمكن للقوات الجوية الأوكرانية أن توجه ضربات جوية على الجسر بطريقة تجعله غير صالح للاستعمال، مؤقتا على الأقل.

ووفقا لما ذكره صاحب المقال، فإن تعطيل الجسر سيؤدي بالتأكيد إلى تصعيد الوضع، ولكن كييف سترسل "إشارة واضحة" إلى موسكو بأن الأوكرانيين لن يسمحوا بالتعدي على أراضيهم".

يذكر أن الجسر الذي تم افتتاحه يوم أمس ويمتد من إقليم كراسنودار إلى القرم، يعتبر أكبر الجسور الروسية طولا، حيث يبلغ طوله 19 كم. وكان من المخطط، في بداية الأمر، أن تتحرك السيارات والعربات الأولى على هذا الجسر في كانون الأول/ ديسمبر عام 2018 الجاري، ولكن تم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع قبل الموعد المحدد، ولذلك بدأت حركة المواصلات على جسر "القرم"، اليوم الأربعاء 16 أيار/ مايو، وذلك بعد افتتاحه يوم أمس الثلاثاء من قبل الرئيس بوتين شخصياً.