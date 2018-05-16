ترامب: كوريا الشمالية لم تخطر واشنطن بإلغاء قمة سنغافورة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لم تتلق إخطارا من كوريا الشمالية حول إلغاء القمة الثنائية المزمع عقدها في سنغافورة.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "لم يبلغونا أصلا، يجب علينا معرفة ذلك. نحن لم نتلق أي شيء، ولم نسمع بشيء، سنرى ماذا سيحدث".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، هددت كوريا الشمالية بإلغاء القمة المرتقبة وغير المسبوقة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي ترامب، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وذكرت "يونهاب"، أن بيونغ يانغ ألغت أيضا محادثات رفيعة مع سيئول بسبب المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية "ماكس ثاندر".

وقالت الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة "عليها التفكير مليا بخصوص مصير القمة المخطط لها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ضوء هذه المناورات العسكرية الاستفزازية".

وتابعت أن "هناك حدودا لحجم النوايا الحسنة والفرص التي بوسعنا تقديمها".