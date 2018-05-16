أردوغان: نعمل على إجلاء مصابي غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، إن مسؤولي وزارة الخارجية التركية ومدير مكتبه يعملون على نقل مصابي غزة.

وأضاف أردوغان أنه إذا تم السماح بما تفعله إسرائيل "فإن العالم ستعمه الفوضى والبلطجة".

© Photo / Facebook.com السيسي يعلق لأول مرة على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "سيقف بكل السبل إلى جانب الفلسطينين ولن يسمح بسرقة إسرائيل القدس منهم".

وقال أردوغان إن "الأمم المتحدة منتهية ومستهلكة ومنهارة أمام المجزرة الإسرائيلية في غزة".

وأوضح أردوغان أنه "حتى لو أغمض العالم عيناه فنحن لن نرضى عن ظلم إسرائيل".

وافتتحت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا، وإصابة أكثر من 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.