عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني ونائبه نعيم قاسم

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، مساء اليوم الأربعاء، "العقوبات تشمل بشكل خاص زعيم الحزب، حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم وحسين الخليل ومحمد يزبك وابراهم أمين السيد".

وأضافت الوزارة في بيان مساء اليوم الأربعاء، "مرة جديدة يثبت مركز استهداف تمويل الإرهاب حرصه الشديد على الأمن الدولي، من خلال تعطيل دور ونفوذ إيران وحزب الله في عدم الاستقرار في المنطقة"،

مشيرة إلى أنه "من خلال استهداف مجلس الشورى التابع لحزب الله، تكون الدول الأعضاء قد رفضت بشكل جماعي التمييز الزائف بين ما يسمى الجناح السياسي لحزب الله".

وتابعت "على وجه التحديد، قام مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية "أوفاك" بالتعاون مع الشركاء الخليجيين بتعيين حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله كأحد ممولي الإرهاب، بالإضافة إلى كل من نعيم قاسم ومحمد يزبك وحسين الخليل وإبراهيم الأمين السيد بموجب الأمر التنفيذي 13224 الذي يستهدف الإرهابيين، ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب".

وقالت: "بالإضافة إلى ذلك ، قامت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتحديد الأفراد والكيانات الرئيسية التالية التابعة لحزب الله: طلال حمية، علي يوسف شرارة، مجموعة الطيفدر، حسن إبراهيمي، ماهر للتجارة، هاشم صفي الدين، أدهم طباجة، مجموعة الإنماء، وهندسة الإنماء والمقاولات، وجميعهم تم تحديدهم من قبل الولايات المتحدة".

وأضافت وزارة الخزانة في بيانها "مرة جديدة يثبت مركز استهداف تمويل الإرهاب حرصه الشديد على الأمن الدولي، من خلال تعطيل دور ونفوذ إيران وحزب الله في عدم الاستقرار في المنطقة"، مشيرة إلى أنه "من خلال استهداف مجلس الشورى التابع لحزب الله، تكون الدول الأعضاء قد رفضت بشكل جماعي التمييز الزائف بين ما يسمى (الجناح السياسي) والجناح الإرهابي العالمي لحزب الله".

ونقل البيان عن وزير الخزانة قوله إنه "بموجب إملاءات قوات الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس، فإن الأمين العام ورئيس مجلس الشورى حسن نصر الله يطيلان المعاناة الإنسانية في سوريا، ويغذي العنف في العراق واليمن، ويضع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني في خطر، ويزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها".