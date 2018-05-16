أمريكا والصين تسعيان لتجنب الحرب

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تجريان غدا الخميس وبعد غد الجمعة مفاوضات تجارية.

وأضاف البيت الأبيض أن العملاقين الاقتصاديين اللذين يتنازعان بشأن عدد من القضايا يسعيان لتجنب الحرب التجارية بينهما، حسب "رويترز".

© Sputnik . Grigoriy Sysoev ظريف: مطمئنون بأن الصين تقف إلى جانبنا

وقال البيت الأبيض من قبل إن مسؤولين تجاريين أمريكيين أجروا مناقشات مع نظرائهم الصينيين.

وعقد المسؤولون الأمريكان مع الصينيين اجتماعات ليومين في بكين، حسب "رويترز".

ويقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوات القادمة في العلاقات التجارية بين أمريكا والصين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مؤخرا، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.

وجاء رد الصين على لسان وزير التجارة، تشونغ شان، أن الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة، ولكن في حال إذا فرضت عليها، فإنها (الصين) قادرة على حماية مصالحها.