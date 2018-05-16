أمريكا والصين تسعيان لتجنب الحرب

وأضاف البيت الأبيض أن العملاقين الاقتصاديين اللذين يتنازعان بشأن عدد من القضايا يسعيان لتجنب الحرب التجارية بينهما، حسب "رويترز".
وعقد المسؤولون الأمريكان مع الصينيين اجتماعات ليومين في بكين، حسب "رويترز".
ويقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوات القادمة في العلاقات التجارية بين أمريكا والصين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مؤخرا، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.
وجاء رد الصين على لسان وزير التجارة، تشونغ شان، أن الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة، ولكن في حال إذا فرضت عليها، فإنها (الصين) قادرة على حماية مصالحها.
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