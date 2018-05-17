وزير خارجية تركيا: ينبغي محاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية على مجزرة غزة

أنطاكيا- سبوتنيك وقال الوزير التركي، اليوم الخميس 17 مايو/ أيار، "ينبغي محاسبة إسرائيل أمام القانون ورفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية حول المجزرة في غزة".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس أن مسؤولي وزارة الخارجية التركية ومدير مكتبه يعملون على نقل مصابي غزة.
وأضاف أردوغان أنه إذا تم السماح بما تفعله إسرائيل "فإن العالم ستعمه الفوضى والبلطجة".
وافتتحت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا، وإصابة أكثر من 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.
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