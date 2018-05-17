وزير خارجية تركيا: ينبغي محاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية على مجزرة غزة

طالب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، على الأحداث الدامية التي وقعت في غزة قبل أيام.

أنطاكيا- سبوتنيك وقال الوزير التركي، اليوم الخميس 17 مايو/ أيار، "ينبغي محاسبة إسرائيل أمام القانون ورفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية حول المجزرة في غزة".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN / AFP أردوغان: نعمل على إجلاء مصابي غزة

وتابع جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة "تي آر تي"، "علاقاتنا مع إسرائيل قد تتضرر بسبب الانتهاكات في غزة خلال الأيام الماضية، ولكن لا يمكننا أن نصمت أمام ظلم إسرائيل"، مشيرا إلى ضرورة محاسبة تل أبيب أمام القانون.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس أن مسؤولي وزارة الخارجية التركية ومدير مكتبه يعملون على نقل مصابي غزة.

وأضاف أردوغان أنه إذا تم السماح بما تفعله إسرائيل "فإن العالم ستعمه الفوضى والبلطجة".

وافتتحت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا، وإصابة أكثر من 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.