وزير خارجية تركيا: ينبغي محاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية على مجزرة غزة

طالب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، على الأحداث الدامية التي وقعت في غزة قبل أيام.