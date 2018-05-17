لجنة الأمن القومي الإيرانية: هناك طرق لجعل عقوبات أمريكا على "حزب الله" بلا قيمة

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيرانية ،حسين نقوي حسيني، إن العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله اللبناني سيكون لها تأثير، وستشكل بعض الصعوبات، مشيرا إلى أن هناك طرق لجعل هذه العقوبات بدون قيمة أو تأثير.

موسكو- سبوتنيك وأضاف نقوي حسيني، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس 17 مايو/ أيار، "هذه العقوبات ستوجد بعض الصعوبات لكنها مؤقتة، لكن سيتم إيجاد طرق لجعلها بدون قيمة وبدون تأثير".

© REUTERS / AZIZ TAHER عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني ونائبه نعيم قاسم

وتابع "هناك برنامج بدأت واشنطن بتنفيذه في المنطقة، وكل ما يجري يأتي ضمن هذا البرنامج، هذه العقوبات الجديدة تأتي ضمن هذا البرنامج".

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيرانية "أميركا بعد خروجها من الاتفاق النووي، باتت لديها سياسة في زيادة العقوبات على إيران، وعلى محور المقاومة".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات جديدة على 6 أفراد مرتبطين بـ"حزب الله" اللبناني.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الأربعاء، "العقوبات تشمل بشكل خاص زعيم الحزب، حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم وحسين الخليل ومحمد يزبك وابراهم أمين السيد".

وأضافت الوزارة "مرة جديدة يثبت مركز استهداف تمويل الإرهاب حرصه الشديد على الأمن الدولي، من خلال تعطيل دور ونفوذ إيران وحزب الله في عدم الاستقرار في المنطقة".