مجلس الدوما يعتمد في القراءة الثانية مشروع قانون بشأن تدابير الرد على العقوبات الغربية

اعتمد الدوما (مجلس النواب) الروسي في القراءة الثانية مشروع قانون بشأن تدابير الرد الروسية على العقوبات الغربية، مع استثناء مقياس من الوثيقة يدرج جميع الشركات والبنوك الروسية ذات المشاركة الأجنبية تقريبًا في قائمة القيود.

موسكو — سبوتنيك. وكانت مجموعة من النواب برئاسة رئيس المجلس طرحت المشروع سابقا ردا على العقوبات الأمريكية وحلفائها.

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بعد القراءة الأولى عرض المشروع العقبات أمام عمل الشركات الروسية ، إذا كان الأجانب يملكون 25٪ أو أكثر من رأس مال هذه الشركات.

ودافعت القراءة الجديدة عن مصالح الشركات الروسية.

ويسمح المشروع بإمكانية إدخال إجراءات مضادة ردا على التحركات غير الودية من قبل الولايات المتحدة والدول الأخرى.

ومن المقرر أن تتم القراءة الثالثة في 22ماي/ آذار.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق من يومنا هذا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوعز لوزير خارجية بلاده مايك بومبيو بإعداد مقترحات لعقوبات جديدة ضد روسيا.