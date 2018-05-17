رجل فضاء إماراتي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية على متن "سويوز"

أعلن مصدر في القطاع الصاروخي الفضائي الروسي أن رجل فضائي إماراتي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية على متن سفينة "سويوز" الروسية في أبريل/نيسان المقبل، بدلا من رجل أعمال أمريكي كان يرغب في القيام بهذه الرحلة.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "أحد رجال الأعمال الأمريكيين أعرب عن رغبته بأن يكون سائحا في الفضاء، لكن على الأرجح لن يتمكن من القيام برحلة إلى محطة الفضاء الدولية الربيع القادم".

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وتابع المصدر:"من المقرر إعطاء مكانه لرجل الفضاء الإماراتي الذي وقعت بلاده اتفاق تعاون مع " روس كوسموس " لتحضير رجال الفضاء".

وصرح، في وقت سابق، مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إيغور كوماروف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه من الممكن في عام 2021-2022، تأمين إرسال رجال الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية".

وكان مدير وكالة الإمارات الفضائية محمد ناصر الأحبابي قد أعلن أن الوكالة وشركة "روس كوسموس" تعتزمان تأسيس لجنة فنية مشتركة لتنفيذ المشاريع الفضائية.

وبالرغم من أن برنامج تدريب رواد الفضاء الإماراتي يضم شركاء من دول أخرى مثل أمريكا وأوروبا، إلا أن الأحبابي يؤكد حرصه على التعاون مع الجانب الروسي على وجه الخصوص.

وأضاف: "نتعاون مع أمريكا، ومع أوروبا. لكن نفضل التعاون مع روسيا. لكن هناك اعتبارات، روسية أيضاً لا يمكن أن تأخذ عدد كبير لأن عندها رواد روس. لكن نحن كوكالة الإمارات للفضاء لدينا رغبة أن نتعاون مع روسيا".