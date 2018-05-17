بيسكوف: روسيا لم تنتهك معاهدة الحد من الصواريخ أبدا وتسعى للالتزام بها

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن احتمال فرض واشنطن عقوبات ضد روسيا للاشتباه بانتهاكها لمعاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ما هي سوى حجة أخرى لفرض تلك العقوبات.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين معلقا على إيعاز دونالد ترامب لفرض عقوبات محتملة لعدم وفاء روسيا بالمعاهدة: "الجانب الروسي أعلن مرارا أننا لا نقبل الاتهامات بأن روسيا تنتهك معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى"، مؤكدا أن "روسيا تنفذ الالتزام التي تعهدت به، لذلك فإن هذا الإيعاز يبعث على الاستغراب".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يأمر بإعداد عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الصواريخ

وأضاف بيسكوف أن "الهوس المفرط بالعقوبات في واشنطن معروف جيداً، كما أنه يبعث لدينا على الأسف".

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق من يومنا هذا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوعز لوزير خارجية بلاده مايك بومبيو بإعداد مقترحات لعقوبات جديدة ضد روسيا.

ويذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف"، تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتيعام 1987.