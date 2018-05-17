الدنمارك تعلن سحب قواتها الخاصة من العراق

أعلنت الدنمارك، اليوم الخميس 17 مايو/ أيار، أنها ستسحب حوالي 60 من قواتها الخاصة من العراق، لأن معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي قد تم تحريرها.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، إن الانسحاب التدريجي سينتهي في أواخر الخريف، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

ويظل لدى الدنمارك نحو 180 فردا عسكريا في قاعدة الأسد الجوية في العراق، يساهمون في المراقبة كجزء من تحالف دولي يقاتل التنظيم الإرهابي.