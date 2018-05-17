القاموس الممنوع... كوريا الشمالية تحذر ترامب من ترديد هذه الكلمات

حذرت كوريا الشمالية من أنه يمكن لتصريحات الإدارة الأمريكية أن تنسف أي محادثات سلام متوقعة بين الجانبين.

وانتقدت بيونغ يانغ بشدة تصريحات جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أوصى فيها بضرورة اعتماد "النموذج الليبي" في نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقالت الخارجية الكورية الشمالية: "كبار المسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكي بما في ذلك بولتون يفسدون أي أجواء إيجابية بطرحهم فكرة النموذج الليبي للتخلص من الأسلحة النووية".

وتابعت: "العالم يعرف جيدا أن كوريا الشمالية ليست ليبيا ولا العراق، الذي واجهوا أقدارا بائسة، حيث تم شنق الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2006 وقتل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011".

وحديث بولتون عن "النموذج الليبي" يتحدث هنا عن تخليه عن طموحاته النووية مقابل تخفيف بعض العقوبات في أوائل 2000.

كما سبق واعترض كيم جونغ أون، بشدة على تصريحات بولتون، التي تحدث فيها عن أن كوريا الشمالية ستتخلى عن برنامجها النووي مقابل تعويضات مالية.

وقال الزعيم الكوري الشمالي، أمس الأربعاء: "هناك محاولات لإحداث نماذج مشابهة لما وقع في ليبيا والعراق، التي انهارتا نتيجة أن بات مصيرهما في يد الدول الكبرى، التي مارست خططا نجسة ضدهما".