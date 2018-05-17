بريطانيا وألمانيا وفرنسا يؤكدون ضرورة الالتزام بشروط الاتفاق النووي

أكد قادة كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا أن شروط الصفقة الإيرانية يجب الالتزام بها من قبل جميع المشاركين بما فيها إيران.

لندن- سبوتنيك وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أنه يجب على إيران مواصلة احترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

© REUTERS / CARLOS JASSO ميركل: الاتفاق النووي الإيراني ليس مثاليا لكن من الخطأ إلغاءه

وجاء في بيان، صدر عن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، عقب لقاء ثلاثي، "أكد الزعماء نيتهم الالتزام بشروط الصفقة، وأكدوا أهميتها على الأمن المشترك".

وتابع البيان "ووعدوا بالعمل مع جميع الأطراف التي لم تخرج من الاتفاق، كما شدد الزعماء على أنه يجب على إيران مواصلة احترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 مايو الجاري، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين إيران و"السداسية الدولية" كرعاة دوليين هم (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، في عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.