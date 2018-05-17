"النفط الإيرانية": شركة صينية وطنية ستحل محل "توتال" الفرنسية إذا انسحبت من البلاد

أعلن مصدر مطلع في وزارة النفط الإيرانية، أن الشركة الصينية الوطنية للنفط "سي إن بي سي" ستحل محل شركة "توتال" الفرنسية في حال انسحاب الأخيرة من إيران.

موسكو — سبوتنيك. وأشار المصدر إلى أن الشركة الفرنسية باتت تطلق أخبارا "سلبية" حول وجودها في إيران.

ولفت المصدر المطلع الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس:"في حال قررت توتال الخروج من إيران، ستحل محلها شركة سي إن بي سي الصينية، وقد بحثنا هذا الأمر الأحد الماضي خلال زيارة ظريف إلى بكين، وكان هناك استعداد صيني لتنفيذ هذا، في حال قررت الشركة الفرنسية الانسحاب".

© AP Photo / El Nuevo Dia,Omar Perez وزارة النفط الإيرانية: رد بكين على تثبيت حجم صادرات النفط كان إيجابيا

وتابع: "هناك أخبار سلبية تطلقها الشركة الفرنسية، ونحن على استعداد كامل لحماية مشاريعنا الاستراتيجية".

وأضاف المصدر أن "هناك خطة في وزارة النفط تم إعداداها، أولا على صعيد عدم تخفيض الإنتاج، واستمرار الصادرات النفطية دون أي تأثير بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، وثانيا استمرار المشاريع النفطية وتطويرها".

وكانت شركة "توتال"، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، أنها تعتزم الانسحاب من مشروع "فارس الجنوبي 11" في إيران بسبب العقوبات الأمريكية، ما لم تحصل على إعفاء من العقوبات من السلطات الأمريكية بمواصلة العمل، وبدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 أيار/ مايو الجاري، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015، كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.