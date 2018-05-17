صحيفة: تركيا تعتقل 33 من أفراد القوات الجوية

كشفت صحيفة "حريت" أن السلطات التركية اعتقلت، اليوم الخميس، 33 من أفراد القوات الجوية لصلات مزعومة بعبد الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب التي حدثت في يوليو/تموز 2016.

وأضافت الصحيفة أن المعتقلين من ضمن 101 من أفراد القوات الجوية يواجهون الاعتقال في تحقيق بدأه الادعاء في أنقرة وامتد ليشمل 21 إقليما آخر.

وأوضحت الصحيفة أن أحد المعتقلين برتبة بريجادير جنرال (عميد) وهناك خمسة آخرون برتبة كولونيل (عقيد).

© REUTERS / MURAD SEZER تركيا تطلب من القنصل الإسرائيلي في إسطنبول مغادرة البلاد

وتقوم السلطات باعتقالات مماثلة لأشخاص تقول إنهم أنصار لفتح الله غولن منذ محاولة الانقلاب التي قتل فيها 250 شخصا، وينفي غولن ضلوعه في المحاولة.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وأقالت نفس العدد تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب.

ومن بين هؤلاء تم توجيه اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألفا وهم مسجونون خلال محاكمتهم، وانتقد حلفاء تركيا الغربيون هذه الحملة.

ويؤكد منتقدو الرئيس رجب طيب أردوغان أنه يستغل محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه، بينما تقول تركيا إن الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات للأمن القومي.