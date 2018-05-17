المفوضية الأوروبية تخصص ثلاثة ملايين يورو مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن تخصيص ثلاثة ملايين يورو لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة.

سبوتنيك . وكما ذكرت الخدمة الصحفية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن أموال الشركاء الدوليين للاتحاد الأوروبي ستوجه لتوفير الرعاية الصحية ومياه الشرب للفلسطينيين المحتاجين.

وخصصت المفوضية الأوروبية في عام 2017، 13.5 مليون يورو دعما إنسانيا لسكان قطاع غزة من إجمالي حزمة التمويل لهذه المادة البالغة 20 مليون يورو.

وحمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عن الأحداث الجارية حيث قال في بيانه: "منظمة حماس الإرهابية تعتبر المسؤولة الوحيدة لكل ما يحدث في قطاع عزة أو ينطلق منه وستتحمل انعكاسات أفعالها الإرهابية باتجاه مواطني إسرائيل وسيادتها".

وكانت حركة حماس دعت إلى الخروج في مسيرات العودة تزامنا مع ذكرى النكبة، والاحتجاج بنقل السفارة الأميركية إلى قدس، حيث توجه الآف الشباب الفلسطيني من غزة نحو الشريط العازل مع إسرائيل، مما أسفر في اشتباكات مع الشرطة والجيش الإسرائيلي، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 60 فلسطيني وجرح الآلاف منهم.