رئيس المجلس الأوروبي يؤكد تمسك أوروبا بالاتفاق النووي الإيراني

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على تمسك أوروبا بالاتفاق النووي حال استمرار التزام إيران به.

القاهرة — سبوتنيك. وقال توسك خلال مؤتمر صحفي في بلغاريا اليوم الخميس: "طالما بقيت إيران ملتزمة بالاتفاق النووي فنحن ملتزمون أيضا باتفاقنا ومساعداتنا لإيران".

© AP Photo / El Nuevo Dia,Omar Perez وزارة النفط الإيرانية: رد بكين على تثبيت حجم صادرات النفط كان إيجابيا

جاءت تصريحات توسك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في العاصمة صوفيا على هامش قمة الاتحاد الأوروبي-غرب البلقان.

وأكد قادة كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا في وقت سابق من اليوم أن شروط الصفقة الإيرانية يجب الالتزام بها من قبل جميع المشاركين بما فيها إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 مايو الجاري، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين إيران و"السداسية الدولية" كرعاة دوليين هم (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، في عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.