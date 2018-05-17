ميركل تبحث مع بوتين الاتفاق الإيراني وسوريا وأوكرانيا دون التطرق للعقوبات الأمريكية

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس أنها ستبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باجتماع في سوتشي يوم غد الجمعة الاتفاق الإيراني وسوريا وأوكرانيا، مشيرة إلى أنها لن تتطرق لموضوع العقوبات الأمريكية.

برلين — سبوتنيك. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في بلغاريا: "بالطبع سأتحدث معه عن الاتفاق الإيراني، وبالتأكيد سنتحدث عن سوريا وكما هو الحال دائمًا، سنتحدث أيضًا حول المسائل المتعلقة بأوكرانيا".

وأشارت المستشارة الألمانية، إلى أنها لن تتطرق لموضوع العقوبات الأمريكية وقالت: "مسألة العقوبات الاقتصادية مرتبطة بعض الشيء بتنفيذ سياق اتفاقيات مينسك، لا شيء أكثر من ذلك".

© REUTERS / CARLOS JASSO ميركل: الاتفاق النووي الإيراني ليس مثاليا لكن من الخطأ إلغاءه

وأضافت ميركل:" أتحدث مع الرئيس الروسي من وقت لآخر كما كنت أفعل في الماضي، بغض النظر عن المشاكل التي لدينا مع الولايات المتحدة الآن".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن يوم 8 أيار/ مايو عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

كما أعلن ترامب، استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وأعلنت الدول الأخرى المشاركة في الصفقة أنها ستواصل التزامها بالصفقة، معتبرة خروج الولايات المتحدة منها خطأً فادحاً.