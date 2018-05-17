ماكرون: اتفاق 2015 منع إيران من الحصول على سلاح نووي وهذا جيد

قال الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، إن الاتفاق النووي منع إيران من الحصول على السلاح النووي.

باريس — سبوتنيك. وأضاف ماكرون، خلال كلمة له على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في بلغاريا اليوم الخميس 17 مايو/ أيار، إن "إيران قبل 2015 كانت لديها رغبة بتطوير برنامج نووي عسكري مما كان سيؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومنه تهديد أمن إسرائيل لكن اتفاق 2015 سمح بتجنب ذلك وهو جيد لكنه غير كافي".

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR بريطانيا وألمانيا وفرنسا يؤكدون ضرورة الالتزام بشروط الاتفاق النووي

وتابع "لن نصبح حلفاء لإيران ضد الولايات المتحدة، لكن ينبغي إيجاد إطار ثقة في المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 مايو الجاري، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين إيران و"السداسية الدولية" كرعاة دوليين هم (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، في عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.