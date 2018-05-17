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18:14 17 مايو/ أيار 2018
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    صحفي وكالة نوفوستي- أوكرانيا كيريل فيشينسكي

    صحافية لبنانية: الصحافة ليست مكسر عصا واعتقال الصحافي الروسي أمر مرفوض

    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    العالم
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    الموضوع:
    اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا (15)
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    اعتبرت مراسلة "تلفزيون الجديد" في لبنان راشيل كرم، أن اعتقال الصحافي الروسي كيريل فيشينسكي في كييف أمرا مرفوضا جداً، مشيرة إلى أن الصحافة ليست مكسر عصا.

    كيريل فيشنسكي
    © REUTERS / STRINGER
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    وقالت كرم لـ"سبوتنيك": "من غير المستغرب الاعتداء على الصحافيين وعلى مراكز الوكالات والتلفزيونات في أوكرانيا، عام 2016 قتل أحد الصحافيين من بيلاروسيا في أوكرانيا، يجب أن يكون هناك مراقبة لحماية الصحافيين الموجودين بالدول التي فيها قمع للحريات والتي فيها منع للوصول إلى المعلومة وإلى أي حقيقة معينة، لأن الصحافة لها قدسيتها في مكان معين وإذا كانت تتعارض مع النظام فليكشف الموضوع، ولكن أن يبقى الغموض يلف موضوع اعتقال الصحافي الروسي ولا يمكن لأحد التواصل معه هو أمر مرفوض جداً".

    وأضافت: "إذا كانت السياسة الخارجية بين الدول، بين روسيا وأكرانيا أو بين أوكرانيا ودول أخرى تدفع بالصحافيين إلى دفع الثمن، الصحافة ليست مكسر عصا، المحاكمة يجب أن لا تكون ذاتية للصحافيين وإذا تم اعتقال صحافي يجب أن يكون هناك شفافية بالموضوع ويكون هناك إثباتات على تورطه بأمور خارج قوانين هذا البلد، ولا يمكن القول أننا لا نريد احترام قوانين البلد، نحن نحترم القوانين ولكن حتى الساعة نحن لا نعلم لم تم اعتقال هذا الصحافي".

    وتساءلت كرم "من يحمي الصحافيين في العالم؟"، "في لبنان القانون اللبناني يحميني ولكن هل من منظمة عالمية تحميني؟ غير تلك المنظمات التي تصدر بيانات الاستنكار، يجب أن يكون هناك منظمة قادرة على الأرض الضغط على الأنظمة لفك اعتقال الصحافيين أو ليتمكنوا من ممارسة حرياتهم، اليوم حدثت مع كيريل غداً معي ومع غيري، يجب علينا كصحافيين أن نجد منظمة أو منظومة أو مؤسسة تستطيع أن تحمينا بحال حصل أي اعتداء".

    وختمت كرم قائلة: "نتمنى أن يفك أسر الصحافي كيريل وطالما أنه صحافي روسي فإنه محمي من دولته ومحمي من سياسة دولته التي من الممكن أن تخرجه من الحجز أو تفاوض عليه، ولكن هذا ليس هو الطريق السليم لمسألة اعتقال الصحافيين أو الحد من حريتهم".

    الموضوع:
    اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا (15)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السياسة الخارجية, دفع الثمن, صحافيين, منظمات, اعتقال, محكمة, أوكرانيا, روسيا, اعتقال الصحافي الروسي, وكالة سبوتنيك, كيريل فيشينسكي, لبنان
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