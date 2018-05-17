الخارجية الروسية: مشاورات روسية - سويسرية حول مكافحة الإرهاب تعقد في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن نائب وزير الخارجية، أوليغ سيرومولوتوف، بحث مع منسق وزارة الخارجية السويسرية، ستيبان خوسي، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

© REUTERS / Hosam Katan باحث: أمريكا تسعى لإفشال محاولات سوريا وروسيا وإيران تطهير المدن من الإرهاب

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: "خلال اللقاء، تمت مناقشة المهام والآفاق العملية للتعاون الروسي السويسري في مجال مكافحة الإرهاب، سواء في شكل ثنائي أو من منصات متعددة الأطراف، وبالمقام الأول في الأمم المتحدة، فضلا عن مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنتدى مكافحة الإرهاب العالمي".

وبالإضافة إلى ذلك، جرت، في 17 أيار/ مايو، مشاورات روسية سويسرية حول مكافحة الإرهاب الدولي، برئاسة مدير إدارة التحديات الجديدة والتهديدات بوزارة الخارجية الروسية، إيليا روغاشيف ومنسق وزارة الخارجية السويسرية ستيبان خوسي.

هذا وأعلن سيرومولوتوف، سابقا، إن المحور الرئيسي للاجتماع القادم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيكون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجانبين أعلنا استعدادهما للمحادثات.