موسكو تدعو الشركاء الأجانب إلى الاهتمام بمصير الصحفي فيشينسكي في أوكرانيا

شددت وزارة الخارجية الروسية على حث الشركاء الدوليين لتوجيه الأنظار إلى الفوضى القانونية السائدة في أوكرانيا.

© REUTERS / STRINGER محكمة خيرسون الأوكرانية تقرر حبس الصحفي فيشينسكي لمدة شهرين

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان للوزارة: "ندعو شركاءنا الأجانب إلى إيلاء الاهتمام بالفوضى القانونية السائدة في أوكرانيا، مشيرة إلى ضرورة مواجهة عديمي الضمير إزاء أي معارضة لهم.

ولفت بيان الوزارة إلى أنه من غير المتوقع أن تبقى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والصحافة غير مبالية بمصير الصحافي الروسي كيريل فيشنسكي، مدير موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا".

ووصفت الخارجية الروسية إجراءات كييف ضد وكالة "ريا نوفوستي أوكرانيا" بالتعسفية ـ وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن إجراءات كييف ضد الصحفيين العاملين في "ريا نوفوستي — أوكرانيا" غير مقبولة.

وأرسلت السفارة الروسية في كييف مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأوكرانية تطالب فيها بوقف ممارسة العنف ضد ممثلي وسائل الإعلام.

كما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتوقع ردة فعل حازمة من المنظمات الدولية على تصرفات جهاز الأمن الأوكراني.