تسجيل
19:48 17 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    أعمال منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي لعام 2017

    وفد كبير من البحرين يشارك في منتدى بطرسبورغ الدولي وآفاق تعاون كبيرة بين موسكو والمنامة

    © Sputnik . Evgeniy Biyatov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    صرح سفير مملكة البحرين لدى روسيا أحمد الساعاتي، اليوم الخميس، أن وفداً كبيراً من المسؤولين البحرينيين برئاسة سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة سيشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا.

    رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
    © AP Photo / Fotopress, Ross Setford
    رئيس وزراء البحرين يؤكد أهمية تسريع خطوات التعاون الاقتصادي والسياسي مع روسيا
    موسكو — سبوتنيك. وقال الساعاتي لوكالة "سبوتنيك": "هذا العام أيضا سيشارك الوفد برئاسة سمو الشيخ سلمان بن خليفة، بتاريخ 23 إلى تاريخ 26 أيار/ مايو. ولدينا جدول أعمال حافل ومقابلات مع رؤساء الجمهوريات الروسية ومع محافظي الأقاليم ومع الوزراء الفدراليين ومع رؤساء شركات البترول وشركات الأغذية، ومع "فنيش إيكونوم بنك" مصرف التجارة الخارجية الروسي".

    وأكد السفير على أن "البحرين حريصة على المشاركة في منتدى بطرسبورغ الدولي للإعلام والاقتصاد، وسنويا يشارك وفد كبير من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية… ويتضمن الوفد عادة، مسؤولين في مجال الصناعات النفطية وفي مجال البنوك والمصارف وفي المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية".

    وشدد الساعاتي على أنه من أبرز الزيارات، ستكون المشاركة الروسية بمعرض الطيران في البحرين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وستكون هناك مشاركة من "روس ابورون إيكسبورت" وهناك مشاركة من فرسان الجو الروسي، الذين سيقومون باستعراضات بهلوانية، إلى جانب شركات "سوخوي سوبر جيت"، ومعظم الشركات والتقنيات الروسية ستكون موجودة لعرض منجاتها في معرض البحرين الدولي".

    وتابع الساعاتي قائلاً: "هناك مشروع معروض من الجانب الروسي، بإنشاء مركز لتوزيع الحبوب الروسية إلى العالم العربي في البحرين، وجارية الآن المناقشة مع الجهات المعنية في روسيا، وهي وزارة التجارة والصناعة وبنك التجارة الخارجية وبعض الشركات المنتجة في روسيا، وقطعنا شوطاً طويلاً ونأمل بأن نواصل المناقشة".

    وأضاف السفير البحريني في هذا المجال، بأن "هناك حركة كبيرة في مجال الاتفاق بين شركات استيراد الأغذية من روسيا، وهناك شركات تستورد اللحوم والدجاج".

    نفط
    © AP Photo /
    البحرين تعلن اكتشاف كميات ضخمة من النفط الصخري والغاز
    والجدير الذكر، أن روسيا ومملكة البحرين، كانتا قد بحثتا في أواخر آذار/ مارس، مشروع إنشاء مركز لتجميع الحبوب في البحرين.

    وأكد ممثل وفد المجلس الوطني البحريني في المحادثات مع نواب في الدوما (مجلس النواب) الروسي، في 29 آذار/ مارس، الإجراء حول مشروع إنشاء مركز لتجميع الحبوب في البحرين.

    وأكد الساعاتي: "نريد أن ندعو الشركات الروسية للمشاركة في عمليات الاستكشاف والاستخراج وفي جميع عمليات صناعات النفط، لأن هذا سيكون منعطفاً في تاريخ الاقتصاد البحريني، لأننا سنتوجه بشكل قوي نحو صناعة النفط بإنشاء المصافي، ومن حيث معالجة النفط الخام واستخراج مشتقاته وكل الأمور المتعلقة بالنفط".

    وتابع السفير البحريني في موسكو: " كما نعلم، روسيا متقدمة جدا في هذا المجال، ولدينا الآن اتصالات مع العديد من الشركات الروسية مثل "غازبروم" و"تات نفط" و"روس نفط" و"لوك أويل"، كل الشركات الأخرى مدعوة وتقوم بزيارات إلى البحرين ".

    وأعرب الدبلوماسي البحريني عن أمله بأن "يكون هناك تعاون إلى جانب التعاون الذي تم التوقيع عليه قبل سنتين مع "غازبروم" من أجل اعتبار البحرين مركزاً لتوزيع الغاز الروسي في المنطقة".

    وأضاف بأن البحرين تتوقع خلال الأربع سنوات القادمة، أن تبدأ هذه الحقول في الإنتاج.

    وذكر السفير البحريني بأن الجانبين كانا قد وقعا قبل سنتين اتفاقية تعاون مع "غازبروم" من أجل اعتبار البحرين مركزاً لتوزيع الغاز الروسي في المنطقة، مضيفا بأن البحرين انتهت الآن من إنشاء المخازن والحاويات، التي سوف تستقبل الغاز المسال.

    والجدير الذكر، أن اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين، كانت قد أعلنت في الأول من نيسان/ أبريل، التوصل إلى أكبر اكتشاف للنفط الصخري الخفيف والغاز العميق في تاريخ البلاد؛ وتقدر الكميات المكتشفة بأضعاف "حقل البحرين"، أول بئر نفطي يكتشف في البلاد. بحسب موقع "أخبار الخليج" البحريني.

    انظر أيضا:

    البحرين تسقط الجنسية عن 115 شخصا... وتدريبات الحرس الثوري الإيراني ضمن الاتهامات
    أول تعليق إسرائيلي على رد فعل البحرين تجاه قصف سوريا
    في مئويته... فيديو نادر للشيخ زايد يضرب فيه ابنه محمد بحضور ملك البحرين
    البحرين: تأييد حكم الإعدام على 4 مدانين بمحاولة اغتيال قائد الجيش
    البحرين تدين اقتراب المقاتلات القطرية من طائرة إماراتية
    وزير خارجية البحرين يعلن المطلب الـ14 من قطر
    وزير خارجية البحرين: لا مكان لقطر في قمة الدمام
    رئيس وزراء البحرين يؤكد أهمية تسريع خطوات التعاون الاقتصادي والسياسي مع روسيا
    البحرين تستضيف مؤتمر "دور الرياضة في التنمية المستدامة" الدولي
    احتياطات ضخمة من النفط والغاز تكتشف في البحرين
    فتاة عارية الكتفين تثير جدلا في البحرين (فيديو)
    وزير خارجية البحرين يكشف موقف بلاده تجاه قطر ويصرح: لسنا تابعين للسعودية
    وزير خارجية البحرين يفاجئ قطر بتصريحات جديدة عن حل أزمة الخليج
    البحرين تعلن اكتشاف كميات ضخمة من النفط الصخري والغاز
    الكلمات الدلالية:
    البنوك, المصارف, البحرين, التعاون, روسيا, منتدى بطرسبورغ, وكالة سبوتنيك, غازبروم نفط, أحمد الساعاتي, سانت بطرسبورغ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    شاب فلسطيني يلعب بنيران البنغال عشية حلول شهر رمضان في غزة، قطاع غزة فلسطين 16 مايو/ أيار 2018
    انطلاق شهر رمضان في مختلف دول العالم
    بصقة في قطاع الأعمال الأوروبي دون تعويض
    بصقة في البئر الأوروبية
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 15 مايو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك