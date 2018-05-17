البيت الأبيض: ترامب لا يزال مستعدا للقاء الزعيم الكوري

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال مستعدا لعقد لقاء مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون.

موسكو — سبوتنيك. وقالت ساندرس: "الرئيس مستعد وسيكون مستعدا للقاء، وحاليا نواصل الاستعداد لذلك".

يشار إلى أن كوريا الشمالية هددت بإلغاء القمة المرتقبة وغير المسبوقة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

© Sputnik . Ilya Pitalev كوريا الشمالية تهدد بإلغاء قمة كيم-ترامب

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية (يونهاب)، أن بيونغ يانغ ألغت أيضا محادثات رفيعة مع سيئول بسبب المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية "ماكس ثاندر".

وقالت "يونهاب"، إنه على الولايات المتحدة أن تفكر مليا بخصوص مصير القمة المخطط لها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ضوء هذه المناورات العسكرية الاستفزازية".

وتابعت: "هناك حدود لحجم النوايا الحسنة والفرص التي بوسعنا تقديمها".

وبدأت المناورات الجوية "ماكس ثاندر" في 11 أيار/ مايو، وتستمر لمدة أسبوعين، ومن المفترض أن تشارك فيها نحو 100 طائرة حربية.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن "ماكس ثاندر" هي تدريبات منتظمة كانت مقررة قبل وقت طويل من ورود مشروع القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".