مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين هاسبل مديرة لجهاز المخابرات المركزي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، 17 مايو/ أيار، على تعيين جين هاسبل لمنصب مدير جهاز المخابرات المركزي الأمريكي.

واشنطن — سبوتنيك. وصوت لصالح هاسبل التي رشحها الرئيس ترامب أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.

© REUTERS / YURI GRIPAS عضو مجلس الشيوخ الأمريكي: ترامب على وشك أن يتخذ أسوأ قراراته

وصوتت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، لصالح جينا هاسبل، مرشحة الرئيس دونالد ترامب لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية.

ووافقت لجنة المخابرات في جلسة مغلقة بأغلبية عشرة أعضاء مقابل خمسة على تعيين هاسبل، وهو ما كان متوقعا بعد أن قال اثنان من الأعضاء الديمقراطيين السبعة باللجنة، وهما نائب رئيس اللجنة مارك وارنر والعضو جو مانشين، إنهما سينضمان للأعضاء الجمهوريين الثمانية في تأييد هاسبل كما ذكرت وكالة "رويترز".

وصدق مجلس الشيوخ اليوم على تعيين هاسبل لتصبح أول امرأة تتولى إدارة المخابرات المركزية الأمريكية رغم الانتقادات التي وجهت إليها بسبب صلاتها ببرنامج الاستجواب العنيف السابق لدى الوكالة للمشتبه في أنهم إرهابيون، وكان من بين المنتقدين السناتوران الجمهوريان راند بول وجون مكين.