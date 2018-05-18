الصين تقدم عرضا مغريا للرئيس الأمريكي

وقال مسؤولون أمريكيون إن الصين عرضت على الرئيس ترامب قائمة من السلع الأمريكية المقترح أن تشتريها الصين بمبلغ قدره 200 مليار دولار سنويا.

وقدم العرض خلال المحادثات الجارية في واشنطن بين أكبر عملاقين اقتصاديين في العالم.

Trump doubts success in rebalancing U.S.-China trade as talks get underway https://t.co/QRkR3uAQvp pic.twitter.com/w4y0Vi1eWu — Reuters Top News (@Reuters) May 17, 2018

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تجريان يومي أمس الخميس واليوم الجمعة مفاوضات تجارية.

وأضاف البيت الأبيض أن العملاقين الاقتصاديين اللذين يتنازعان بشأن عدد من القضايا يسعيان لتجنب الحرب التجارية بينهما، حسب "رويترز".

وقال البيت الأبيض من قبل إن مسؤولين تجاريين أمريكيين أجروا مناقشات مع نظرائهم الصينيين.

وعقد المسؤولون الأمريكان مع الصينيين اجتماعات ليومين في بكين، حسب "رويترز".

U.S.-China Trade Talks Must Address Both Sides' Concerns: Ambassador Cuihttps://t.co/Av7M1ry5dU pic.twitter.com/AcbyRWCEC4 — Caixin Global (@caixin) May 15, 2018

ويقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوات القادمة في العلاقات التجارية بين أمريكا والصين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مؤخرا، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.

وجاء رد الصين على لسان وزير التجارة، تشونغ شان، أن الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة، ولكن في حال إذا فرضت عليها، فإنها (الصين) قادرة على حماية مصالحها.