البرازيل تتهم 11 شخصا بمحاولة تشكيل خلية لـ"داعش"

ورصدت الشرطة هؤلاء الأشخاص الذين تشتبه في أنهم إرهابيون من داعش من خلال رسائل تبادلوها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن زودتها الشرطة الإسبانية بأرقام هواتف عثرت عليها مع برازيلي اعتقلته لانتمائه لتنظيم متشدد بإسبانيا، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز.
وقال متحدث باسم مكتب الادعاء في ولاية جوياس بوسط البرازيل، وهو المكتب الذي وجه الاتهامات، إن السلطات تحتجز اثنين من المشتبه بهم في سجن مشدد الحراسة وأفرجت عن خمسة آخرين احتجزتهم في أكتوبر/تشرين الأول لحين محاكمتهم.
وعثرت الشرطة على أسلحة بدائية الصنع في مقر إقامة أحد المشتبه بهم الذي قال في رسائل التواصل الاجتماعي إنه مؤيد لتنظيم القاعدة.
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