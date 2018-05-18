روسيا تعارض التدخل في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية

صرح عضو لجنة الانتخابات المركزية الروسية المسؤول عن التعاون الدولي، فاسيلي ليخاتشوف، يوم الخميس 17 مايو/أيار، بأن روسيا تعارض التدخل في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في 20 أيار/مايو القادم.

كاراكاس — سبوتنيك. وقال ليخاتشوف، في كراكاس للصحفيين: " نحن نعارض بشدة أي تدخل مباشر أو غير مباشر في الشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا، كل مقيم في فنزويلا لديه الحق في اختيار رئيس الدولة، الذي سيعمل على تطوير المجتمع المدني والسياسة والاقتصاد".

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وأشار ليخاتشوف إلى أن لجنة الانتخابات المركزية في روسيا والمجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي قد وقعا مؤخرا اتفاقا حول المرافقة الدولية للانتخابات في هذه الدولة الأميركية الجنوبية.

ووفقا لآخر استطلاع للرأي أجرته شركة دناتاليس، يتفوق المعارض السياسي فالكون، وفقا تفضيلات الناخبين على الرئيس الحالي بنسبة سبع نقاط مئوية، حيث أعلن أكثر من 41 بالمئة من المستطلعين الذين قابلتهم هذه الشركة استعدادهم للتصويت لصالح فالكون بينما للرئيس الحالي مادورو، أبدى 34 بالمئة استعدادهم للتصويت له.

وبدأ في فنزويلا منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي الحوار بين السلطة والمعارضة لإيجاد حل للأزمة، واتفق الجانبان على "خارطة طريق" للحوار، لكن المفاوضات تعثرت في وقت لاحق.

يأتي ذلك على خلفية أزمة اقتصادية حادة في البلاد، ناجمة عن هبوط أسعار النفط في العامين الأخيرين. وتشهد فنزويلا نقصا حادا في الأغذية والسلع الاستهلاكية، ونسبة هائلة من التضخم وانخفاض إيرادات الميزانية.