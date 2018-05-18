زلزال شدته 6.2 درجة يقع قبالة سواحل نيوزيلندا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع بالقرب من نيوزيلندا، اليوم الجمعة 18 مايو/أيار.

موسكو — سبوتنيك. ووقع مركز الزلزال على بعد 544 كم إلى الشمال الشرقي من مدينة أوبوتيكي في الجزيرة الشمالية، وكانت الهزات على عمق 10.6 كيلومتر.

© Sputnik . Alexander Lyskin زلزال شدته 5.6 درجة يقع في جزر كوريل

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار. كذلك لم يعلن عن تهديد تسونامي.

في سياق آخر، وقع زلزال بلغت قوته 5.6 درجة، صباح اليوم الجمعة 18 مايو/أيار، في جزيرة كوريل كوناشير، وفقا للموقع الإلكتروني "إيغاليرت".

كانت الهزة بقوة ثلاث نقاط وقد شعر بها سكان كوناشير في الساعة 5.42 صباحا.

وحدثت الهزة على بعد 126 كيلومترا من قرية غولوفينو في جزيرة كوناشير. وبلغ عمق الزلزال 40.8 كيلومتر. ولم يعلن عن إصابات، أو تهديد تسونامي.