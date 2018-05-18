زلزال شدته 6.2 درجة يقع قبالة سواحل نيوزيلندا

موسكو — سبوتنيك. ووقع مركز الزلزال على بعد 544 كم إلى الشمال الشرقي من مدينة أوبوتيكي في الجزيرة الشمالية، وكانت الهزات على عمق 10.6 كيلومتر.
في سياق آخر، وقع زلزال بلغت قوته 5.6 درجة، صباح اليوم الجمعة 18 مايو/أيار، في جزيرة كوريل كوناشير، وفقا للموقع الإلكتروني "إيغاليرت".
كانت الهزة بقوة ثلاث نقاط وقد شعر بها سكان كوناشير في الساعة 5.42 صباحا.
وحدثت الهزة على بعد 126 كيلومترا من قرية غولوفينو في جزيرة كوناشير. وبلغ عمق الزلزال 40.8 كيلومتر. ولم يعلن عن إصابات، أو تهديد تسونامي.
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