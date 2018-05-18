ترامب يسعى لاسترضاء زعيم كوريا الشمالية

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاسترضاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد أن تحدثت بيونغ يانغ عن إمكانية الانسحاب من قمة غير مسبوقة‭ ‬بين البلدين، وقال إن سلامة كيم ستكون مكفولة في أي اتفاق وأن كوريا الشمالية لن تواجه مصيرا كمصير ليبيا بعد رحيل زعيمها معمر القذافي، إلا إذا تعذر إبرام ذلك الاتفاق.

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool / AFP كوريا الشمالية: لن نعقد محادثات مع الجنوب ما لم يتم "حل قضايا عالقة"

وفي تصريحات أدلى بها، أمس الخميس، في البيت الأبيض، انتقد ترامب الصين بقوة بسبب المعاملات التجارية، وأكد ترامب أن الاجتماع مع كيم لا يزال مزمعا، لكن الزعيم الكوري الشمالي ربما تأثر ببكين بعد زيارتين قام بهما إليها في الآونة الأخيرة.

ونأى ترامب بنفسه عن تعليقات صدرت عن جون بولتون مستشاره للأمن القومي وشجبتها كوريا الشمالية غاضبة عندما ألقى بظلال من الشك على القمة المقرر عقدها في سنغافورة في 12 يونيو/ حزيران.

وقال ترامب للصحفيين في مستهل اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "كوريا الشمالية تتحدث معنا بالفعل عن المواعيد وعن كل شيء وكأن شيئا لم يحدث". وأضاف أنه لا يسعى إلى "النموذج الليبي" لدفع كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية. وكان بولتون قد لمح مرارا إلى النموذج الليبي لنزع التسلح بالنسبة لكوريا الشمالية.

وفي بيان صدر، يوم الأربعاء الفائت، هدد خلاله الزعيم الكوري الشمالي الانسحاب من القمة، حيث تهكم كيم كي جوان النائب الأول لوزير الشؤون الخارجية الكوري الشمالي من تلميحات بولتون المتعلقة باتفاق يشبه ذلك الذي تم بموجبه شحن مكونات البرنامج النووي الليبي إلى الولايات المتحدة ووصفه بأنه "سخيف".

وقال: "العالم يعرف جيدا أن بلدنا ليس ليبيا ولا العراق اللذين واجها مصيرا مأساويا"، في إشارة على ما يبدو إلى مصير القذافي والرئيس العراقي السابق صدام حسين.



وقال ترامب إن الاتفاق الذي يتطلع إليه سيكفل لكيم "حماية ستكون قوية جدا". وأضاف "سيكون موجودا… سيدير بلاده… وستكون بلاده غنية جدا".

وتابع قائلا: "النموذج الليبي نموذج مختلف كثيرا". وأضاف أن هذا لن يحدث إلا إذا لم يتسن التوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية. وشدد ترامب على أنه سيتعين على كوريا الشمالية أن تتخلى عن أسلحتها النووية قائلا: "لا يمكننا أن ندع ذلك البلد يمتلك أسلحة نووية. لا يمكننا هذا"، متحدثا عن كوريا الشمالية التي تعكف على تطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن قد طالبت بتفكيك برنامج السلاح النووي الكوري الشمالي بشكل "كامل يمكن التحقق منه ولا سبيل للرجوع عنه".

(رويترز)