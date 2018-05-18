وزير الداخلية الفرنسية: السلطات أوقفت أخوين من أصول مصرية كانا يخططان لعمل إرهابي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الجمعة، عن إحباط السلطات الفرنسية لـ"عمل إرهابي" كان يخطط له شخصان من أصول مصرية.

© Sputnik . Philippe Wojazer وزير الداخلية الفرنسية يعلق على "اغتيال جزائريين" في بلاده

باريس- سبوتنيك . وقال كولومب خلال مقابلة أجرتها معه قناة "بي.إف.إم" الفرنسية، "أوقفنا أخوين من أصول مصرية كانا يخططان لعمل إرهابي عبر استخدام إما المواد المتفجرة وإما أحد أنواع السموم "ريسين" القوية جداً".

يذكر أن شخصين قد قتلا، يوم الأحد 1أكتوبر/ تشرين الأول، في هجوم بسكين داخل محطة القطارات الرئيسية في مدينة مارسيليا جنوبي فرنسا، قبل أن تطلق الشرطة النيران على المهاجم وترديه قتيلًا.

وقالت الشرطة، في وقت سابق، إنها طوقت المنطقة وأن عملية جارية، وذكر وزير الداخلية الفرنسي على "تويتر" أنه توجه إلى مرسيليا عقب الهجوم.