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11:56 18 مايو/ أيار 2018
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    نتنياهو

    ابن نتنياهو يرد على إهانة سفير بلاده في تركيا... والحكومة توضح موقفها

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    وسط الخلاف الدبلوماسي الحاد، دخل يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خط تلك الأزمة برد "غير متوقع".

    ونشر يائير نتنياهو صورة على حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" حوت ما وصف بإهانة شديدة إلى تركيا وعلم تركيا، بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

    بنيامين نتنياهو
    © REUTERS / NIR ELIAS
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    ولم يرفق ابن نتنياهو صورته بأي تعليق، ولكن الصورة تضمنت كتابة كلمتي "Fuck Turkey"، على خلفية حمراء "خلفية العلم التركي"، كما أزال حرف الـ"C" ووضع بدلا منه "الهلال والنجمة" الموجودة في علم تركيا.

    وأثارت تلك الصورة ردود فعل غاضبة عديدة لدى مستخدمي مواقع التواصل في تركيا.

    ولكن لم يصدر أي تعليق رسمي تركي على تلك الصورة.

    خرجت المتحدثة باسم عائلة نتنياهو، روث ماركس إغلاش، للتعليق بقولها: "يائير نتنياهو شخص مستقل، وحسابه على إنستغرام خاص به، وآراؤه التي عليه خاصة به وحده".

    ووصفت تلك الخطوة بأنها ردا على الإهانة التي تعرض لها دبلوماسيون إسرائيليون تم تفتيشهم، بعد طردهم من تركيا.

    ​وكانت تركيا استدعت سفيريها في إسرائيل والولايات المتحدة للتشاور بشأن الأحداث في قطاع غزة. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان: "سترد تركيا على هذا بقسوة. استدعينا سفراءنا من واشنطن وتل أبيب للتشاور".

    كما أعلنت طرد السفير الإسرائيلي، إيتان رائيه والقنصل الإسرائيلي في اسطنبول، وبعد أن طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية القنصل التركي في القدس بالمغادرة والعودة إلى بلاده.

    وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 59 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2770، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال المواجهات التي اندلعت، أمس الاثنين، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة قطاع غزة، واحتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس.

     

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