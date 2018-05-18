ابن نتنياهو يرد على إهانة سفير بلاده في تركيا... والحكومة توضح موقفها

ونشر يائير نتنياهو صورة على حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" حوت ما وصف بإهانة شديدة إلى تركيا وعلم تركيا، بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأثارت تلك الصورة ردود فعل غاضبة عديدة لدى مستخدمي مواقع التواصل في تركيا.
ولكن لم يصدر أي تعليق رسمي تركي على تلك الصورة.
خرجت المتحدثة باسم عائلة نتنياهو، روث ماركس إغلاش، للتعليق بقولها: "يائير نتنياهو شخص مستقل، وحسابه على إنستغرام خاص به، وآراؤه التي عليه خاصة به وحده".
#BREAKING: Yair Netanyahu, the son of Israeli PM @netanyahu, published a post against Turkey on his instagram acount pic.twitter.com/KUz22izGlf— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 16, 2018
ووصفت تلك الخطوة بأنها ردا على الإهانة التي تعرض لها دبلوماسيون إسرائيليون تم تفتيشهم، بعد طردهم من تركيا.
وكانت تركيا استدعت سفيريها في إسرائيل والولايات المتحدة للتشاور بشأن الأحداث في قطاع غزة. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان: "سترد تركيا على هذا بقسوة. استدعينا سفراءنا من واشنطن وتل أبيب للتشاور".
كما أعلنت طرد السفير الإسرائيلي، إيتان رائيه والقنصل الإسرائيلي في اسطنبول، وبعد أن طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية القنصل التركي في القدس بالمغادرة والعودة إلى بلاده.
Response from @netanyahu family spokesman — Yair Netanyahu is a private individual and his Instagram account is private. https://t.co/mb6cq4MuDz— Ruth Marks Eglash (@reglash) May 16, 2018
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 59 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2770، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال المواجهات التي اندلعت، أمس الاثنين، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة قطاع غزة، واحتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس.
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