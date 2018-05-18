ترامب يقدم تفسيرا لتصريح "الحيوانات" الشهير

وكان ترامب قد أطلق تصريحا وصف فيه، بعض المهاجرين غير الشرعيين بأنهم "حيوانات"، ما أثار انتقادات واسعة، بالأخص من الحكومة المكسيكية، الذي اعتبرته أمرا مرفوضا.
وتابع: "عندما كنت أتحدث إلى الشرطة، كان حديثي موجه للعصابات الإجرامية، التي تتسلل عبر الحدود، لا المهاجرين غير الشرعيين، وإشارتي لهم بالحيوانات كانت لتلك العصابات".
وكانت الحكومة المكسيكية قد تقدمت بشكوى رسمية للخارجية الأمريكية، احتجاجا على هذه التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي، وتأكيدها أنها لا تحترم حقوق الإنسان وتخلق مناخا معايا بين البلدين.
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