ترامب يقدم تفسيرا لتصريح "الحيوانات" الشهير

قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 18 مايو/أيار، تفسيرا لتصريحه الشهير، الذي استخدم فيه كلمة "حيوانات".

وكان ترامب قد أطلق تصريحا وصف فيه، بعض المهاجرين غير الشرعيين بأنهم "حيوانات"، ما أثار انتقادات واسعة، بالأخص من الحكومة المكسيكية، الذي اعتبرته أمرا مرفوضا.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يسعى لاسترضاء زعيم كوريا الشمالية

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين والتي نقلتها مجلة "التايم" الأمريكية : "وصف كلمة حيوانات لم يكن مقصودا به المهاجرين غير الشرعيين، بل كان مقصود به العصابات الإجرامية".

وتابع: "عندما كنت أتحدث إلى الشرطة، كان حديثي موجه للعصابات الإجرامية، التي تتسلل عبر الحدود، لا المهاجرين غير الشرعيين، وإشارتي لهم بالحيوانات كانت لتلك العصابات".

وكانت الحكومة المكسيكية قد تقدمت بشكوى رسمية للخارجية الأمريكية، احتجاجا على هذه التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي، وتأكيدها أنها لا تحترم حقوق الإنسان وتخلق مناخا معايا بين البلدين.