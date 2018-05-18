وقفة تضامنية مع الصحفي الروسي فيشينسكي أمام السفارة الأوكرانية في موسكو

أقيمت مسيرة لدعم صحفيي "ريا نوفوستي أوكرانيا" بالقرب من السفارة الأوكرانية في موسكو، الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني وتفتيشهم من قبل مسؤولي الأمن الأوكرانيين.

سبوتنيك. وتبدأ الوقفة التضامنية المنسقة من الساعة 14:00 إلى الساعة 16:00 بتوقيت موسكو.

ويشارك في الوقفة التضامنية رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان، والمدير العام لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيلوف، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين الذين يعملون في مختلف الوكالات الروسية المحلية.

ووفقا لسيمونيان، أصبحت أوكرانيا منطقة خطر لأي شخص يعارض سياسة السلطات. وأضافت، كلما اقتربت الانتخابات، كلما أصبح الوضع أسوأ.

وقارن كيسيلوف بدوره بين اعتقال كيريل فيشنسكي وبين أعمال محاكم التفتيش. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة لدعم الصحفي ستستمر ويمكن أن تصبح منتظمة.

وشدد كيسليوف في تعليقه على إمكانية تبادل فيشنسكي، على أنه من أجل إطلاق سراح كيريل "كل الوسائل جيدة".

وقامت السلطات الأوكرانية باحتجاز كيريل فيشينكسي، في 15 مايو/ أيار، من جانب منزله، وتم نقله ليلا إلى مدينة خيرسون الواقعة في جنوب البلاد. وتتهم السلطات الأوكرانية رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" الصحفي فيشينسكي بالخيانة العظمى ودعم جمهورية الدونباس.

كما جرت عدة عمليات تفتيش في مكتب "ريا نوفوستي أوكرانيا" في كييف وفي منازل بعض الموظفين. وتم استدعاء 47 شخصا للاستجواب. ومن غير المستبعد أن يتخذ القضاء الأوكراني قرارا بسجن كيريل فيشينسكي لمدة قد تصل إلى 15 عاما.

ويعتبر هذا الحدث ليس أولا من نوعه من جانب مجلس الأمن الأوكراني، حيث احتجزت القوات الأمنية الأوكرانية في نهاية أبريل/ نيسان الماضي رئيسة قسم القرم لمنظمة " متطوعوا الحرب"، يلينا أودنوفول التي تقدم المساعدة إلى محاربين قدامى في الحرب الوطنية العظمى.

ووصلت يلينا إلى أوكرانيا لزياة أقاربها وتم اتهامها بالخيانة العظمى.