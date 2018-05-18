ميركل: الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا لكنه أفضل من عدم وجوده

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا لكنه أفضل من عدم وجوده.

President's Russian Federation press services الكرملين: الاتفاق النووي وسوريا وأوكرانيا محور مباحثات بوتين وماكرون في بطرسبورغ

سوتشي — سبوتنيك . وقالت ميركل إن الاتحاد الأوروبي يدعم خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأنه سيواصل الالتزام بها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية.

وأضافت ميركل خلال المؤتمر الصحفي عقب لقائها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تحدثنا عن الوضع الصعب إزاء الانسحاب الأميركي من اتفاق البرنامج الإيراني. إن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وجميع زملائنا في الاتحاد الأوروبي يدعمون هذا الاتفاق، وفي المستقبل سنواصل الالتزام به".

ويذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

